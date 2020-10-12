«Все пьют водку». Стивен Кинг написал рецензию на «Эпидемию» Павла Костомарова. Спойлер: ему понравилось!

Российский научно-фантастический сериал «Эпидемия» Павла Костомарова в октябре наконец-то вышел на стриминговом сервисе Netflix (в английском варианте называется «To the Lake»). Благодаря этому сериал увидел Стивен Кинг — ему почти все понравилось, он даже написал в своем твиттере небольшую рецензию.

«„Эпидемия“ — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Вот четыре вещи, которые нужно о нем знать:

1. Он про эпидемию

2. Там полно снега и холода (это Россия, глупенький)

3. Все пьют водку

4. Небольшой спойлер: — ну просто заноза в заднице».

Но четырех пунктов Кингу показалось мало. Он продолжил:

«1. Представьте себе спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными русскими убийцами

2. Отлично снято. В некоторых сценах все вверх ногами. Почему? Понятия не имею.

3. Пацан — все еще заноза в заднице».

Трейлер сериала PREMIER

«Эпидемия» — экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро». По сюжету, жители Москвы заразились загадочным респираторным вирусом, от которого сначала выцветают глаза, а через пару дней наступает смерть. Главные герои отправляются в Карелию, чтобы переждать эпидемию в убежище на необитаемом острове в центре озера Вонгозеро.

Премьера «Эпидемии» состоялась 14 ноября 2019 года в российском онлайн-кинотеатре «Премьер». В сентябре 2020-го создатели объявили, что Netflix приобрел права на сериал и планирует перевести его на 12 языков.