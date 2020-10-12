Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике. Поэтому его в ночи будил другой лауреат премии по экономике

Нобелевский комитет не смог связаться с Полом Милгромом из Стэнфордского университета и сообщить ему, что он вместе со своим коллегой и соседом Робертом Уилсоном стал обладателем премии по экономике. Тогда Уилсон вместе с женой посреди ночи отправился к Милгрому домой и стучал (а также звонил) в дверь до тех пор, пока коллега не проснулся.

Уилсон объяснил ситуацию: «Пол! Это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. С тобой попытались связаться, но ничего не вышло. Не было твоего номера [у комитета]». Уилсон с супругой сказали, что передали организаторам премии мобильный телефон Милгрома, и попросили экономиста ответить-таки на звонок из комитета.

Милгром и Уилсон получили Нобелевскую премию за усовершенствование и изобретение новых форматов аукционов.