Представьте, если бы в «Фарго» за Санта-Клаусом охотился наемный убийца… Это не выдумка, а трейлер новой черной комедии с Мэлом Гибсоном

Студия Saban Films выпустила трейлер черной комедии «Охота на Санту» с Мэлом Гибсоном и Уолтоном Гоггинсом («Омерзительная восьмерка») в главных ролях.

Saban Films

Гибсон сыграл опустившегося Санта-Клауса, который на Рождество подарил кусочек угля одному скверному мальчишке. Ребенок не стерпел унижения и нанял профессионального киллера (Гоггинс), чтобы тот раз и навсегда расправился с Сантой. Но Санта и сам не так прост — он уже пережил несколько покушений и в этот раз сдаваться тоже не собирается.

Российская премьера фильма намечена на 7 января 2021 года. При этом цифровая версия «Охоты на Санту» выйдет уже в декабре.