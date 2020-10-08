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Netflix показал тизер байопика «Манк» — нового фильма Дэвида Финчера (первого после «Исчезнувшей»!). В главной роли Гари Олдман

Источник: Meduza

Netflix опубликовал первый тизер фильма «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Картина выйдет 4 декабря.

Netflix

«Манк» — черно-белый биографический фильм о Германе Манкевиче. Он был одним из наиболее влиятельных голливудских сценаристов в 1930-1940-х годах. За сценарий к фильму «Гражданин Кейн» он получил премию «Оскар». 

Главную роль в фильме исполнил Гари Олдман.

«Манк» — первая полнометражная работа Финчера за шесть лет. Последней был фильм «Исчезнувшая» 2014 года.

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