Netflix опубликовал первый тизер фильма «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Картина выйдет 4 декабря.

Netflix

«Манк» — черно-белый биографический фильм о Германе Манкевиче. Он был одним из наиболее влиятельных голливудских сценаристов в 1930-1940-х годах. За сценарий к фильму «Гражданин Кейн» он получил премию «Оскар».

Главную роль в фильме исполнил Гари Олдман.

«Манк» — первая работа Финчера за шесть лет. Последней был фильм «Исчезнувшая» 2014 года.