Луна или ветчина? 🤔 Задание из всероссийской олимпиады по астрономии, от которого хочется есть
Сможете ли вы отличить кусок ветчины от Луны в затмении? Если сможете, то заработаете два балла во всероссийской школьной олимпиаде по астрономии для 10-11 классов. Если что, это реальное задание, мы ничего не придумали. В начале октября на него обратила внимание школьница из Санкт-Петербурга, которая решила подготовиться к олимпиаде.
Собственно, само задание звучит так: участнику нужно сопоставить изображения ниже с названиями объектов. Внимание, ответы могут повторяться.
Изображения
Объекты
- Луна в затмении
- Гранатовая звезда Гершеля
- Плутон
- Кусок ветчины
Да это все ветчина! Ну, почти.
- А — 4
- Б — 1
- В — 4
- Г — 4
В ответах к олимпиаде задание называют шуткой. «Луну нужно узнать. Звезд здесь явно нет, хотя бы поскольку их изображения такой четкости пока не получены. Как выглядит Плутон, вероятно, рассказывать не нужно».
Фото в анонсе: ripfoto / Shutterstock.com