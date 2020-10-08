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шапито

Луна или ветчина? 🤔 Задание из всероссийской олимпиады по астрономии, от которого хочется есть

Источник: Meduza

Сможете ли вы отличить кусок ветчины от Луны в затмении? Если сможете, то заработаете два балла во всероссийской школьной олимпиаде по астрономии для 10-11 классов. Если что, это реальное задание, мы ничего не придумали. В начале октября на него обратила внимание школьница из Санкт-Петербурга, которая решила подготовиться к олимпиаде.

Собственно, само задание звучит так: участнику нужно сопоставить изображения ниже с названиями объектов. Внимание, ответы могут повторяться.

Изображения

Объекты

  1. Луна в затмении
  2. Гранатовая звезда Гершеля
  3. Плутон
  4. Кусок ветчины

Да это все ветчина! Ну, почти.

  • А — 4 
  • Б — 1
  • В — 4
  • Г — 4 

В ответах к олимпиаде задание называют шуткой. «Луну нужно узнать. Звезд здесь явно нет, хотя бы поскольку их изображения такой четкости пока не получены. Как выглядит Плутон, вероятно, рассказывать не нужно».

Фото в анонсе: ripfoto / Shutterstock.com