Власть в России захватили борщевики! Ну, так кажется по заголовкам российских СМИ А все дело в The New York Times и статье о ядовитом растении (то есть, кхм, «ядовитом пришельце»)

Anna Tronova / Shutterstock.com

Журналистка Мария Антонова написала для американской газеты The New York Times статью о распространении борщевика на территории России. В тексте борщевик назвали «ядовитым пришельцем-захватчиком» и символом упадка сельской местности.

На материал обратили внимание российские СМИ: одни сообщили, что американцы попросту испугались неистребимого растения, а другие порадовались, что газета наконец-то выследила «истинного врага русских».

Внимание! Борщевик — растение, которое действительно может представлять опасность. Оно очень быстро распространяется, а его сок вызывает сильные ожоги.

О чем пишут в СМИ

После публикации The New York Times за борщевиком закрепилось прозвище «ядовитый пришелец»

Есть и другие варианты: «ядовитый захватчик» или «борщевик-инопланетянин». Именно так растение теперь называют в региональных изданиях.

Ufa Time: «В Башкирии нашли плантацию с „ядовитым пришельцем“ из мира флоры»

«В Башкирии нашли плантацию с „ядовитым пришельцем“ из мира флоры» «Стерлеград»: «Ядовитый пришелец: в Башкирии продолжается борьба с опасным растением»

«Ядовитый пришелец: в Башкирии продолжается борьба с опасным растением» «ПолитРоссия»: «Названы 3 эффективных способа борьбы с борщевиком-пришельцем»

Впрочем, борщевику и раньше придумывали устрашающие прозвища: например, «месть Сталина», «растение-терминатор», «король сорняков» или «месхетинский триффид». Так что «ядовитый пришелец» еще не худший из вариантов.

Обновление. В первой версии материала сообщалось, что Мария Антонова — корреспондентка информационного агентства AFP. На самом деле она уже два месяца не работает в агентстве. Приносим извинения читателям и Марии Антоновой.

Максим Иванов