Давно хотели высказать свое мнение, которое не совпадает с общепринятым? Тогда этот флешмоб для вас: он о непопулярных точках зрения на еду, спорт и «Властелина колец»

У вас есть мнение на какую-то тему, которое радикально не совпадает с общепринятым — и на которое вот так отреагируют ваши собеседники?

Тогда настало ваше время. Пользователи твиттера вспомнили эту сцену с Флином Райдером из анимационного фильма «Рапунцель» и используют ее, чтобы собрать непопулярные мнения обо всем на свете.

Например, о еде:

«Спагетти — это скучно»

«Нет никакой необходимости добавлять в еду приправы»

«Авокадо — это дрянь»

«Единственный правильный способ есть пиццу — изнутри»

Теперь — непопулярные мнения о книгах

«Не каждой книге нужен этот глубокий и важный взгляд в природу человека и общества. Иногда книги могут быть веселыми и бесхитростными, и это нормально»

«Классическая литература обычно крайне скучная и нечитабельная»

«Вам не нужно тратить два абзаца на описание какой-то случайной вещи, я забуду об этом через две страницы»

Мнения о спорте, которые вызовут такую же реакцию

«Никого не волнует американский футбол, кроме самих американцев»

«Игроки после матча должны не пожимать друг другу руки, а целоваться»

«Единственное, что имеет смысл смотреть в баскетболе, — последние 30 секунд матча»

И обо всем остальном:

О киновселенной Marvel: «Тони Старк хуже всех, и половина ужасных вещей, которая произошла [в фильмах], произошла из-за его высокомерия».

О кино в целом: «Римейки Disney — отстой».

О расах и расовых проблемах: «Итальянцы не чернокожие».

О «Властелине колец»: «Гендальф чаще всего не знал, что делает. Он импровизировал, и все случайно получалось так, как получалось».

А что там с мнениями на русском языке?

Мы попытались найти треды о непопулярных мнениях от русскоязычных пользователей твиттера, но здесь все захватили представители разных фандомов. Мы боимся лезть в это поле, так что обойдемся без цитат.