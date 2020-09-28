Давно хотели высказать свое мнение, которое не совпадает с общепринятым? Тогда этот флешмоб для вас: он о непопулярных точках зрения на еду, спорт и «Властелина колец»
У вас есть мнение на какую-то тему, которое радикально не совпадает с общепринятым — и на которое вот так отреагируют ваши собеседники?
Тогда настало ваше время. Пользователи твиттера вспомнили эту сцену с Флином Райдером из анимационного фильма «Рапунцель» и используют ее, чтобы собрать непопулярные мнения обо всем на свете.
Например, о еде:
Теперь — непопулярные мнения о книгах
Мнения о спорте, которые вызовут такую же реакцию
И обо всем остальном:
О киновселенной Marvel: «Тони Старк хуже всех, и половина ужасных вещей, которая произошла [в фильмах], произошла из-за его высокомерия».
О кино в целом: «Римейки Disney — отстой».
О расах и расовых проблемах: «Итальянцы не чернокожие».
О «Властелине колец»: «Гендальф чаще всего не знал, что делает. Он импровизировал, и все случайно получалось так, как получалось».
А что там с мнениями на русском языке?
Мы попытались найти треды о непопулярных мнениях от русскоязычных пользователей твиттера, но здесь все захватили представители разных фандомов. Мы боимся лезть в это поле, так что обойдемся без цитат.