Футбольному клубу «Туапсе» не хватило игроков, чтобы выставить состав на матч. Выручили подставные футболисты: клуб впервые с начала сезона набрал очки!

Команда «Туапсе», выступающая в ПФЛ (третьем по силе футбольном дивизионе в России), за первые пять игр с начала чемпионата не набрала ни одного очка. Но в матче против ростовского СКА команде удалось сыграть вничью, хотя перед его началом у «Туапсе» даже не набиралось достаточного количества игроков для выхода на поле. Как так вышло?

Все дело в том, что «Туапсе» выставил на игру подставных футболистов, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Вместо заявленных в состав Ильи Кириленко и Максима Ермакова на поле вышли люди, которые на них даже не похожи!

«Если в случае с Кириленко, например, клуб мог перепутать фото и ошибочно направить в лигу другое, ведь до этого он даже в заявку не попадал, то настоящий Ермаков — не просто игрок стартового состава, но и капитан „Туапсе“», пишут в блоге «Россия-2020» на sports.ru.

В итоге матч закончился со счетом 1:1, причем «Туапсе» забил на первой же минуте. «Кириленко» и «Ермаков» отыграли без замен весь матч — как и все остальные футболисты «Туапсе»: клуб заявил на игру всего 11 человек, и заменять вышедших на старте футболистов в любом случае было просто некем. По какой причине настоящие Кириленко и Ермаков не явились на матч, неясно.

Гендиректор СКА Сергей Городничук в беседе с «РБ-Спорт» рассказал, что ПФЛ уже разбирается в ситуации: «Мы ответили, что да, факт подмены имел место. Мы знали этих ребят, но на поле были не они. Когда сверили протокол и выяснили, что людей, которые были в нем, на поле не было».