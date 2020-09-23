Рэпер Machine Gun Kelly подписал 13 тысяч дисков с новым альбомом. И тут ему сообщили: обложку нужно срочно менять!

Американский рэпер Machine Gun Kelly подписал 13 тысяч дисков со своим новым альбомом «Tickets To My Downfall». А потом выяснил, что обложку придется менять. Музыкант опубликовал видео, в котором сидит среди стопок с дисками и говорит по телефону с одним из коллег. «Ты меня, ***** [черт возьми], разыгрываешь? Я их буквально только что подписал», — сокрушается рэпер.

Обложку пришлось изменить из-за претензий актера и модели Сэна Мицудзи («Видоизмененный углерод»). Оказалось, что художник, нарисовавший обложку «Tickets To My Downfall», без разрешения скопировал ее с фотографии с изображением Мицудзи.

Machine Gun Kelly принес свои извинения. Тем не менее фанаты, уже заказавшие альбом рэпера, все равно получат диски со старой обложкой.

Новая версия обложки выглядит так.