Британское агентство недвижимости Winkworth выставило на продажу дом, который называют самым узким зданием в Лондоне. Его ширина составляет 1,8 метра, а общая площадь — 96 квадратных метров. Раньше тут находился магазин шляп, теперь же это пятиэтажные апартаменты с двумя гостиными, двумя спальнями, двумя ванными комнатами, кухней, открытой террасой с садом и другими удобствами.

Владелец дома — юрист, который продает дом из-за переезда в другую страну. За самый узкий дом Лондона он просит 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей).