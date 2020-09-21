iOS теперь можно превратить в Windows 95 или зал славы BTS. Для этого нужно настроить виджеты и поменять иконки приложений Рассказываем, как это сделать!

В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран. Пока виджетов не очень много, но с помощью приложений вроде Widgetsmith и Color Widgets можно создать свои: настроить их внешний вид и задать доступные функции. При этом через раздел «Команды» можно вручную поменять иконки приложений. Все вместе это привело к созданию кастомных экранов на iOS 14 — их стилизуют под Windows 95, карты памяти PlayStation 2, картины и даже фильм «Матрица».

Как присвоить приложению новую иконку?

Видеоинструкция

Текстовая инструкция

Запустить приложение «Команды» и нажать на + Нажать на «Добавить действие» Нажать на «Скрипты» Пролистать до «Открыть приложение», нажать на этот пункт Выбрать нужное приложение в пункте «Выбрать» Нажать на три точки Вписать название команды Нажать «Добавить на экран домой» Нажать на подсвеченную синим иконку быстрой команды в левом краю экрана Выбрать фото из галереи (или сделать новое) Нажать «Добавить», а потом — «Готово» Вот теперь готово!

Как это будет выглядеть

Классические версии Windows

Экран карты памяти PlayStation 2

Дизайн интерфейса iOS 6

Рисунки вместо обычных иконок

Монохромный дизайн

Рабочий стол с группой BTS

«Матрица»!

Немного искусства

И немного странностей