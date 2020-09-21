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шапито

iOS теперь можно превратить в Windows 95 или зал славы BTS. Для этого нужно настроить виджеты и поменять иконки приложений Рассказываем, как это сделать!

Источник: TJournal

В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран. Пока виджетов не очень много, но с помощью приложений вроде Widgetsmith и Color Widgets можно создать свои: настроить их внешний вид и задать доступные функции. При этом через раздел «Команды» можно вручную поменять иконки приложений. Все вместе это привело к созданию кастомных экранов на iOS 14 — их стилизуют под Windows 95, карты памяти PlayStation 2, картины и даже фильм «Матрица».

Как присвоить приложению новую иконку?

Видеоинструкция

Текстовая инструкция

  1. Запустить приложение «Команды» и нажать на +
  2. Нажать на «Добавить действие»
  3. Нажать на «Скрипты»
  4. Пролистать до «Открыть приложение», нажать на этот пункт
  5. Выбрать нужное приложение в пункте «Выбрать»
  6. Нажать на три точки
  7. Вписать название команды
  8. Нажать «Добавить на экран домой»
  9. Нажать на подсвеченную синим иконку быстрой команды в левом краю экрана
  10. Выбрать фото из галереи (или сделать новое)
  11. Нажать «Добавить», а потом — «Готово»
  12. Вот теперь готово!

Как это будет выглядеть

Классические версии Windows

Экран карты памяти PlayStation 2

Дизайн интерфейса iOS 6

Рисунки вместо обычных иконок

Монохромный дизайн

Рабочий стол с группой BTS

«Матрица»!

Немного искусства

И немного странностей

Больше об Apple