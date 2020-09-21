шапито
iOS теперь можно превратить в Windows 95 или зал славы BTS. Для этого нужно настроить виджеты и поменять иконки приложений Рассказываем, как это сделать!
Источник: TJournal
В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран. Пока виджетов не очень много, но с помощью приложений вроде Widgetsmith и Color Widgets можно создать свои: настроить их внешний вид и задать доступные функции. При этом через раздел «Команды» можно вручную поменять иконки приложений. Все вместе это привело к созданию кастомных экранов на iOS 14 — их стилизуют под Windows 95, карты памяти PlayStation 2, картины и даже фильм «Матрица».
Как присвоить приложению новую иконку?
Видеоинструкция
Текстовая инструкция
- Запустить приложение «Команды» и нажать на +
- Нажать на «Добавить действие»
- Нажать на «Скрипты»
- Пролистать до «Открыть приложение», нажать на этот пункт
- Выбрать нужное приложение в пункте «Выбрать»
- Нажать на три точки
- Вписать название команды
- Нажать «Добавить на экран домой»
- Нажать на подсвеченную синим иконку быстрой команды в левом краю экрана
- Выбрать фото из галереи (или сделать новое)
- Нажать «Добавить», а потом — «Готово»
- Вот теперь готово!