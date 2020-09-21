2020 год беспощаден: 20 сентября в возрасте 18 лет от почечной недостаточности умер Длиннокот, он же Longcat — один из известнейших и популярнейших котов в интернете.

На самом деле это не кот, а кошка по кличке Нобико. Она прославилась еще в 2006 году благодаря фотографии, на которой ее держат на руках. Тогда Нобико привлекла к себе внимание из-за длины своего тела.

По словам хозяев, длина кошки составляла 65 сантиметров, если считать от головы до пят. В фотожабах Нобико сравнивали с высочайшими зданиями мира. Ее в шутку отправляли сражаться с Годзиллой и другими чудовищами.

Отфотошопленные картинки с Длиннокотом стали важным этапом популяризации и распространения мемов как культурного явления. Поэтому и прощаются с Нобико в соответствии с заслугами — с почестями, мемами и рисунками.

Надписи на картинке. 1 — «Пора идти». 2 — «Была ли я хорошей кошкой?» 3 — «Да». 4 — «И самой длинной».