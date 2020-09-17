Вышли «Байки из склепа» от 25/17: подпевают Елка, Хаски, Оксимирон и молодой Кинчев

Омская группа 25/17 выпустила мини-альбом «Байки из склепа». Он задумывался как продолжение их диска «Умереть от счастья» 2017 года.

На пластинке всего пять треков, но немало звездных гостей. Так, в песне «Поколения» Андрею «Бледному» Позднухову и Антону «Анту» Завьялову подпевают рэперы Hash Tag (Олег Романов) и Хаски (Дмитрий Кузнецов). В припеве использован сэмпл из песни «Мое поколение» Константина Кинчева и группы «Алиса», записанной в 1985 году.

Поколения 25/17 — Topic

В «Северной стране» второй куплет сочинил и исполнил Оксимирон (Мирон Федоров) — и это уже событие, ведь он не так часто выпускает новые треки.

Северная страна 25/17 — Topic

В песне «Фонтан» спела певица Елка (Елизавета Иванцив), уже не раз сотрудничавшая с 25/17. Также в композиции звучит отрывок из песни «Травы детства» советского ВИА «Верасы».

Фонтан 25/17 — Topic

Остальные песни — «Левиафан» и «Пирамида масла» (в ее мелодической линии можно расслышать строчки из «Крылатых качелей») — записаны без приглашенных гостей.

Альбом «Байки из склепа» доступен целиком на всех стриминговых платформах.