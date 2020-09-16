Закридз Родзи, 20-летний студент-программист из Малайзии, проснулся у себя дома и обнаружил, что у него пропал айфон. Следов взлома не было, вор мог забраться разве что через открытое окно в соседней комнате. Устройство не удалось отследить по геолокации.

На следующий день отец Родзи увидел обезьяну в джунглях около своего дома. Вместе с сыном он отправился по ее следам, названивая на телефон Родзи. Тут послышался приглушенный звонок — как оказалось, айфон студента лежал в грязи под пальмой.

Родзи решил проверить галерею телефона и увидел, что там полно фото и видео с обезьяной, которая, как он предположил, забралась к нему в дом через окно и стащила телефон. А потом в попытках его съесть наделала парочку селфи.

Судя по всему, похититель выглядел так.

Родзи пошутил, что обезьяна не только занималась самолюбованием — в галерее нашлись и фотографии дикой природы.