LG показала телефон, который можно сложить в букву Т. И пока что это самый необычный анонс осени

LG

Компания LG представила телефон LG Wing в новом форм-факторе. Устройство оснащено двумя OLED-экранами, один из которых поворачивается на 90 градусов.

В сложенном состоянии Wing напоминает обычный телефон, но это не так. Под основным экраном с диагональю 6,8 дюйма (без «челочки») прячется экран поменьше, с диагональю 3,9 дюйма.

LG Mobile Global

При этом в верхней части основного экрана установлена выдвижная фронтальная камера на 32 мегапикселя. На задней панели расположен блок из трех камер: основной объектив на 64 мегапикселя, ультраширокий объектив на 13-мегапикселей и дополнительный на 12-мегапикселей со встроенным стабилизатором изображения.

Последний особенно интересен: по сути, когда основной экран находится в горизонтальном положении, он превращается в видоискатель. Экран поменьше при этом служит в качестве панели управления. С ее помощью владелец может менять наклон камеры относительно наклона телефона и даже отслеживать объекты, находящиеся в кадре. К тому же, 12-мегапиксельная камера компенсирует резкие движения при съемке. Словом, Wing умеет все то, ради чего для телефонов обычно покупают внешние стабилизаторы. Еще Wing может записывать изображение одновременно с двух камер, фронтальной и одной из задних.

LG WING: The Futuristic Form Factor LG Mobile Global

Для чего все же нужны два экрана? На основной можно выводить самую необходимую информацию, а на второй — вспомогательную. Например, на первый экран пойдет видео с ютьюба, а на второй — комментарии под ним. Или на первый можно вывести игру, а на второй — ленту соцсетей. Можно перевернуть устройство вверх тормашками, превратив основной экран в большую клавиатуру, а маленький использовать для чтения сайтов или переписки. Пока непонятно, насколько широкой будет поддержка от сторонних разработчиков приложений — все может ограничиться приложениями самой LG.

Wing — первое устройство LG в их новой линейке «Explorer Project», цель которой — переизобрести само понятие смартфона.

Стоимость Wing и точная дата выхода устройства в Европе и США пока неизвестны. Однако в Южной Корее телефон выйдет уже в октябре.

Максим Иванов