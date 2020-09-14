Таможенная служба США гордо отрапортовала о задержании партии «поддельных AirPods». Но есть проблема: это настоящие наушники, просто не от Apple

Погранично-таможенная служба США задержала партию поддельных беспроводных наушников Apple AirPods в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Стоимость партии из двух тысяч коробок оценили в 398 тысяч долларов. Сотрудники службы уже выпустили пресс-релиз и похвастались в твиттере тем, что им удалось защитить экономику США от «урона, который могла бы нанести контрафактная продукция» (и от потенциальной угрозы для здоровья американских граждан).

И все бы ничего, вот только на фотографиях, опубликованных в твиттере, нет никакой подделки. Кажется, таможенники задержали партию настоящих наушников OnePlus Buds, приняв их за поддельные AirPods. При этом на коробке, которая видна на снимках погранично-таможенной службы, есть большая и броская надпись OnePlus Buds. Но ни в твитах, ни в пресс-релизе OnePlus Buds не упоминаются.

Издание The Verge отмечает: если все наушники из перехваченной партии были OnePlus Buds, то стоимость этой партии на самом деле составляет 158 тысяч долларов.

Впрочем, таможенную службу США можно понять — за последние несколько лет на рынке появилось очень много беспроводных наушников, которые по дизайну сильно напоминают AirPods. И иногда отличить их от наушников Apple не так-то просто!