Дэвид Блейн исполнил первый трюк за 10 лет: иллюзионист поднялся на высоту 7000 метров на воздушных шарах. Почти как в мультфильме «Вверх»!

Американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил первый трюк за 10 лет. Трюк называется «Вознесение». В прямом эфире Блейн поднялся в воздух на связке наполненных гелием шаров.

Перед стартом иллюзионист рассказал, почему вообще захотел поучаствовать в «Вознесении». После рождения дочери Дессы он решил, что больше не будет заниматься страшными трюками. Но, по его мнению, «Вознесение» — не про страх, а про красоту. Это своего рода исполнение детской мечты подняться в небо на воздушных шариках.

Запись прямого эфира David Blaine

Трюк в течение 10 лет готовили каскадеры и эксперты по полетам, погоде и скайдайвингу. При этом сам Блейн ради «Вознесения» около 500 раз прыгнул с парашютом (то есть теперь он считается профессиональным парашютистом) и получил специальную лицензию по управлению воздушным шаром. Кроме того, иллюзионист прошел тренировки по дыханию при низком уровне кислорода. Блейну очень хотелось, чтобы со стороны все выглядело так, будто он просто схватился за веревку воздушных шаров и полетел.

Во время исполнения трюка Блейн постоянно переговаривался со своей командой и дочерью Дессой, а его изображение с помощью камеры GoPro транслировалось на ютьюб.

Иллюзионист поднялся на высоту 7300 метров, спрыгнул с парашютом и успешно приземлился.