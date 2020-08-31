В тизере «Призраков поместья Блай» творится какая-то чертовщина: куклы оживают, призраки воют. Еще и лица у всех серьезные

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер сериала «Призраки поместья Блай». Это второй сезон антологии, в которую также входит сериал «Призраки дома на холме».

Netflix

Новый сезон основан на повести «Поворот винта» и других произведениях американского писателя Генри Джеймса. Сюжет такой: лондонский лорд становится опекуном своих племянников, мальчика и девочек. Их перевозят в загородное поместье и отдают под присмотр няне. В поместье, конечно же, творятся жуткие вещи — в тизере уже показали привидений и оживших кукол.

В сериале появятся актеры из предыдущего сезона, но играть они будут совсем других персонажей. К примеру, Виктории Педретти в этот раз досталась роль няни.

Шоураннером «Призраков поместья Блай» стал Майк Флэнеган — режиссер хорроров «Доктор Сон», «Игра Джералда» и «Окулус». Он же был шоуроаннером и режиссером «Призраков дома на холме».

Все серии «Призраков поместья Блай» выйдут на Netflix уже 9 октября.