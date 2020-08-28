Первая леди США Мелания Трамп посетила предвыборный съезд Республиканской партии. На мероприятие она надела яркое зеленое платье — ох, зря! Дело в том, что на одежду зеленого цвета можно наложить какое угодно видео или изображение, ведь это, по большому счету, обычный . То есть фон, которым пользуются специалисты по спецэффектам в кино и сериалах.

Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Таким образом платье Мелании Трамп стало полотном для экспериментов — на него транслировали прогноз погоды, заголовки статей и даже видео с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которого называют главным соперником Дональда Трампа на предстоящих осенью 2020 года президентских выборах.