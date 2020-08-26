В Венской опере больше нельзя кричать «Браво!». Вместо этого предлагают громче хлопать

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В сентябре Венская опера начнет новый сезон. В конце августа на сайте оперы опубликовали обновленный список рекомендаций для посетителей. Зрителей просят воздержаться от криков «Браво!» (подчеркивая, что это может быть «очень тяжело») и предлагают поддерживать исполнителей громкими аплодисментами.

Новые меры безопасности связаны с распространением коронавируса. Таким образом дирекция Венской оперы надеется снизить риск заражения для посетителей и сотрудников.

Кроме того, посетителям рекомендуют носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться бесконтактным способом оплаты в буфете и не засиживаться в зале после окончания оперы.