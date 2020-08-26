Десятки тысяч статей в шотландской версии «Википедии» написаны и отредактированы одним и тем же человеком — американским подростком, который почти не знает шотландского. На это обратил внимание пользователь реддита под никнеймом Ultach. Он опубликовал статью с рассказом о состоянии шотландской «Википедии» в посвященном Шотландии подфоруме.

Как пишет Ultach, автор и редактор этих статей берет материалы из английской «Википедии» и просто заменяет отдельные слова на шотландские. Причем с ошибками! Иногда редактор и вовсе выдумывает собственные слова, которых в шотландском не существует. Шотландская грамматика, по наблюдениям Ultach, вообще не используется.

Часто целые абзацы текста из английской версии статьи на «Википедии» копируются без каких-либо изменений. Ultach предположил, что автор заглядывает в онлайн-словарь, ищет там замену английским словам и копирует оттуда первый попавшийся результат, не всегда подходящий.

При этом редактор оказался на редкость продуктивным — в среднем он исправлял или создавал около девяти статей в день. А на странице своего профиля в «Википедии» он утверждал, что «только учится» — и что его хвалят некие «носители языка».

Один из комментаторов под постом Ultach, занимающийся шотландским, связался с автором этих материалов и предложил подучить его. Автор с радостью согласился. А пока он будет работать над своим шотландским, другие носители языка постараются исправить уже существующие статьи в шотландской «Википедии».

Максим Иванов Фото в анонсе: Shutterstock.com