Казахстанская художница с ником ironduuude запустила флешмоб по мотивам американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Его герои с помощью магии управляют природными стихиями.

По хэштегу #АватарСНГ можно найти сотни рисунков персонажей в этнической одежде стран СНГ и стран-соседей, например, Грузии. Так белорусы стали магами воды, а азербайджанцы подчинили себе огонь. Зато жителей Карелии охраняют боевые нерпы!

Как отмечает «Афиша Daily», флешмоб запустили в качестве поддержки другой казахстанской художницы — Qańtar. Англоязычные пользователи посчитали культурной апроприацией ее рисунок с одной из главных героинь «Аватара». Qańtar изобразила ее с татуировками коренного народа Северной Америки. После многочисленных жалоб, критики и оскорблений Qańtar удалила свою работу.

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