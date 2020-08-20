Конек-горбунок и Иван-дурак ловят Жар-птицу в фильме по мотивам сказки Петра Ершова. При этом Конек ведет себя как Осел из «Шрэка» 🤔

Компания «СТВ» выпустила первый тизер «Конька-горбунка» — экранизации сказки Петра Ершова. По сюжету, Иван-дурак спасает волшебного Конька-горбунка. В благодарность Конек помогает своему новому другу с заданиями, которые тому поручает царь — например, изловить Жар-птицу или освободить из плена Чудо-юдо.

Кинокомпания «СТВ»

Конька озвучил Павел Деревянко («Домашний арест»). Ивана-дурака сыграл Антон Шагин («Подкидыш»). В роли царя — Михаил Ефремов. Кроме того, в фильме снялись Ян Цапник, Олег Тактаров и Паулина Андреева.

Премьера «Конька-горбунка» намечена на 22 октября.