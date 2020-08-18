Американец собрал пистолет, стреляющий защитными масками. Маски при этом еще и сами завязываются

Американский ютьюбер Аллен Пэн создал пневматический пистолет, стреляющий медицинскими масками.

Как это выглядит FierceBuddhist

Устройство не просто выстреливает маской в лицо, но и завязывает ее с помощью четырех металлических грузил, прикрепленных веревочками к маске. В итоге грузила обматываются вокруг шеи, а маска остается на лице. Пистолет оснащен прицелом для более точного выстрела.

Пэн испытал устройство на себе и тестовом манекене. Чтобы опробовать пистолет в деле, блогер отправился в город Хантингтон-Бич в южной Калифорнии. Пэн был убежден, что жители этого города масок почти не носят. Там ютьюбер попытался уговорить прохожих поучаствовать в его эксперименте.

Полная версия видео Allen Pan — Sufficiently Advanced

Пэн предлагал выстрелить маской в голову манекена, которую принес с собой. И тут нужно отметить две вещи. Во-первых, людей в масках в Хантингтон-Бич оказалось больше, чем ожидал ютьюбер. Во-вторых, участники эксперимента так и не смогли повторить успех Пэна — и все время выстреливали маской мимо головы манекена. К тому же, в ходе испытаний пистолет сломался, и блогеру пришлось чинить его на ходу. Так что Пэну еще предстоит доработать свое устройство.