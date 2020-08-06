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Шведские мыши живут лучше всех! У них уже были свои бутики и парк развлечений. А теперь есть магазин пластинок — и мышиный Дэвид Боуи
Источник: Meduza
Как же хорошо живется шведским мышам! Группа анонимных художников под названием Anonymouse (игра слов «аноним» и «мышь») годами занимается обустройством шведских городов под нужды мышей.
В 2016 году в Мальмё открыли сразу несколько уличных магазинчиков, а в 2017-м — парк развлечений: с тиром, колесом обозрения, фургончиком с попкорном и билетной кассой.
Помимо этого Anonymouse в 2018-м открыла мышиный барбершоп и кондитерскую.
А летом 2020-го в Лунде открылся музыкальный магазин для мышей. И в нем можно даже поразглядывать пластинки — в том числе альбом мышиной рэп-группы M.M.X. (пародии на N.W.A) и мышиного Дэвида Боуи.