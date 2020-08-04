Karen Watt / SWNS.COM / Scanpix / LETA

Десятилетняя Дейзи Уотт из Англии собрала несколько десятков тысяч фунтов стерлингов для благотворительных организаций, борющихся с раком.

Несколько лет назад у бабушки и дедушки Уотт диагностировали рак. Девочка, чтобы поднять им настроение, нарисовала и подарила им картину с цветами.

Мама Уотт предложила ей написать еще одну картину — специально для благотворительного аукциона, на котором собирали деньги для помощи больным раком.

Рисунок с незабудками, которые символизируют ушедших, и яркими цветами, изображающими победивших рак, так понравилась участникам аукциона, что за него заплатили 9,5 тысячи фунтов стерлингов. Позже более ста копий этой картины приобрели покупатели со всего мира.

После этого Уотт, которую прозвали «мини-Моне», вместе с родителями выставила на аукционы благотворительных организаций более 20 картин — и собрала в помощь больным раком 50 тысяч фунтов стерлингов.