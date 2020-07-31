В китайской соцсети Weibo нашли фотосессии, где девушки позируют с книгами на русском Выбор книг неочевидный — про Ленина, металловедение и даже ремонт экскаватора
Пользовательница твиттера под ником «самурай фруктовый удар» вот уже несколько лет коллекционирует фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскоязычными книгами. Из них она собрала тред в твиттере.
На фото из подборки изображены девушки с «Ленинскими принципами внешней политики советского государства», «Методом контурного интеграла» и другими книгами. Некоторые держат в руках русско-английский словарь или учебник по ремонту экскаватора.
«Я ничего специально не искала, фото просто попадались мне в куче опубликованных в соцсети фотосетов», — пояснила «самурай фруктовый удар» в разговоре с TJournal. Вот как выглядят эти снимки.
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«Применение минеральных удобрений в зарубежных странах»
«Метод контурного интеграла»
«Ленинские принципы внешней политики советского государства»
«Металловедение»
«Севастопольские рассказы» Льва Толстого
«Кровельщик по жестким и мягким кровлям»
«Физика деления атомных ядер»
«Математическое просвещение»
Русско-английский словарь
«Ремонт экскаватора»
По словам автора треда, в соцсети Weibo гораздо чаще встречаются фотосессии с англоязычными книгами — русскоязычных не так много, как может показаться из ее подборки. «Просто так получилось, что из сотен фотографий набралось несколько таких», — прокомментировала «самурай фруктовый удар».