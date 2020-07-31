Пользовательница твиттера под ником «самурай фруктовый удар» вот уже несколько лет коллекционирует фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскоязычными книгами. Из них она собрала тред в твиттере.

На фото из подборки изображены девушки с «Ленинскими принципами внешней политики советского государства», «Методом контурного интеграла» и другими книгами. Некоторые держат в руках русско-английский словарь или учебник по ремонту экскаватора.

«Я ничего специально не искала, фото просто попадались мне в куче опубликованных в соцсети фотосетов», — пояснила «самурай фруктовый удар» в разговоре с TJournal. Вот как выглядят эти снимки.

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«Применение минеральных удобрений в зарубежных странах»

«Метод контурного интеграла»

«Ленинские принципы внешней политики советского государства»

«Металловедение»

«Севастопольские рассказы» Льва Толстого

«Кровельщик по жестким и мягким кровлям»

«Физика деления атомных ядер»

«Математическое просвещение»

Русско-английский словарь

«Ремонт экскаватора»

По словам автора треда, в соцсети Weibo гораздо чаще встречаются фотосессии с англоязычными книгами — русскоязычных не так много, как может показаться из ее подборки. «Просто так получилось, что из сотен фотографий набралось несколько таких», — прокомментировала «самурай фруктовый удар».