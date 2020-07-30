Ретривер из Калифорнии подружился с роскошными бабочками. У него даже есть венок из цветов, на который они садятся 

Новошотландский ретривер по кличке Майло живет со своей хозяйкой Дженнифер Беннет в Калифорнии в доме с садом. Хозяйка разводит там роскошных бабочек вида данаида монарх. Майло, которому сейчас уже два года, рос в компании этих самых бабочек — и давно с ними подружился.

Собаки часто пытаются поймать и съесть мух, бабочек, иногда пчел. Но только не Майло! Он слишком воспитан и дружелюбен. Беннет выкладывает фотографии своего пса с бабочками в инстаграм. Те сидят у него на носу и венке из цветов, который сплела для него хозяйка. По словам владелицы, Майло приходит от этого в полный восторг — и потому бабочки совсем его не боятся.