В твиттере попросили ответить на вопрос «Как жить?» Теперь мы знаем, в какой вагон садиться в электричке и как решить любую проблему Посоветуйте нам тоже что-нибудь! Рассчитываем на вашу мудрость

В твиттере журналистка «Медиазоны» Саша Богино (она же «геральт из купчино») попросила ответить на вопрос «Как жить?». В треде сотни комментариев с советами обо всем на свете: как готовить, как клеить обои и многое другое.

Мы собрали лучшее, но можно продолжать бесконечно. Согласны? Поэтому в самом конце у вас будет возможность поучить жизни нас.

Что делать, если не умеешь готовить?

Как жить, если ребенок не ест молочную кашу?

Где хранить хлеб?

Как расплавить сыр в макаронах?

Как выбрать, в какой вагон сесть в электричке?

Как клеить обои?

Что делать, если накопилась гора дел?

Как покупать черный перец?

А если залили компьютер водой?

Что делать сразу же после переезда в другой город России?

Как повысить качество жизни?

Сколько процентов к хорошему впечатлению дает чистая голова?

Сколько примерно суток в год спасает робот-пылесос?

Почему важно знать английский — очень хорошо?

Как решить абсолютно любой вопрос?

Так, теперь ваша очередь!