шапито
В твиттере попросили ответить на вопрос «Как жить?» Теперь мы знаем, в какой вагон садиться в электричке и как решить любую проблему Посоветуйте нам тоже что-нибудь! Рассчитываем на вашу мудрость
Источник: Meduza
В твиттере журналистка «Медиазоны» Саша Богино (она же «геральт из купчино») попросила ответить на вопрос «Как жить?». В треде сотни комментариев с советами обо всем на свете: как готовить, как клеить обои и многое другое.
Мы собрали лучшее, но можно продолжать бесконечно. Согласны? Поэтому в самом конце у вас будет возможность поучить жизни нас.