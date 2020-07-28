В 2013 году пользователь Reddit с никнеймом Boatering, которому в тот момент было 13 лет, побывал с отцом на гоночном треке. Там они встретили какого-то мужчину в кепке — он был одним из гонщиков команды «AE Performance». Boatering понятия не имел, кто это, а вот его отец обрадовался и попросил мужчину сфотографироваться с его ребенком. Гонщик не отказал, но решил подурачиться — и для снимка засунул парню палец в нос. Только потом Boatering узнал, что этим мужчиной был Пол Уокер, исполнитель роли Брайана ОʼКоннера в фильмах серии «Форсаж». Актер разбился на автомобиле в том же 2013 году.

Позже Boatering осознал, насколько уникальным и ценным получилось это фото. Он выложил снимок на Reddit и поделился своими воспоминаниями о встрече с Полом Уокером: «[Это действительно классное воспоминание]. Один из тех редких случаев, когда я могу с уверенностью сказать: „Держу пари, с вами такого не случалось“».