Игровое издание IGN опубликовало ролик с игровым процессом римейка гангстерского боевика Mafia 2002 года. В центре сюжета — таксист Томас Анджело, присоединившийся к одной из влиятельнейших мафиозных группировок в городе Лост-Хевен.

IGN

Видео сопровождается комментариями разработчика — президента студии Hangar 13 Хэйдена Блэкмена. По его словам, в римейк войдут все оригинальные миссии. При этом игру переделали с нуля: например, в нее добавили современную систему освещения и изменили механику стрельбы.

Главных героев сыграли другие актеры, ролики с их участием записывали при помощи технологии захвата движений. Благодаря этому лица и движения персонажей должны выглядеть реалистичнее.

Трейлер игры IGN

В видео показали задание под названием «Загородная прогулка». Это девятая миссия из оригинальной игры с перестрелкой на складе и последующей погоней.

Выход римейка запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One.