Что объединяет Игоря Николаева, Брэда Питта и Памелу Андерсон? Они все оказались на рекламе бара в Саратове. Вы не поверите, но у этого есть объяснение

Есть вот такое предположение.

Но на самом деле все гораздо проще!

Непонятно, правда, почему вместо 50 Cent не поставили Александра Цекало.

У Оганисяна уже есть идея для названия нового бара: «Теперь хочу открыть бар „Суббота“ и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Backstreet Boys, Орейро, Тентасьона и Андерсон».