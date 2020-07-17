шапито
Что объединяет Игоря Николаева, Брэда Питта и Памелу Андерсон? Они все оказались на рекламе бара в Саратове. Вы не поверите, но у этого есть объяснение
Источник: Meduza
Задачка!
Дано: фотография саратовского бара «Пятница», на которую обратил внимание стендап-комик Гарик Оганисян.
Найти: что объединяет людей, изображенных на стенах бара. Время пошло!
Есть вот такое предположение.
Но на самом деле все гораздо проще!
Непонятно, правда, почему вместо 50 Cent не поставили Александра Цекало.
У Оганисяна уже есть идея для названия нового бара: «Теперь хочу открыть бар „Суббота“ и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Backstreet Boys, Орейро, Тентасьона и Андерсон».