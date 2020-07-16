Ювелир из Мичигана спрятал по всему штату сокровища стоимостью в миллион долларов. Найти их можно только по его подсказкам

Американцу Джонни Перри из-за коронавируса пришлось закрыть ювелирный магазин, которым он управлял в течение 23 лет. Перри посовещался со своей женой Эми и решил, что они могут либо забрать нераспроданные товары себе и уйти на пенсию, либо спрятать драгоценности по всему штату Мичиган — и превратить пенсию в приключение. Конечно же, пара выбрала вариант номер два.

В течение четырех месяцев супруги путешествовали по Мичигану и прятали украшения в городах, лесах и местах рядом с водопадами. В общей сложности Перри спрятали украшений на миллион долларов. Но это не благотворительность: супруги собираются устраивать гонки за сокровищами и продавать на них билеты в ограниченном количестве.

Вместе с билетом покупатель получает набор подсказок о местонахождении спрятанного сокровища. Каждое такое сокровище стоит примерно четыре тысячи долларов. Первая гонка начнется уже 1 августа.

По словам Джонни Перри, в украшения встроены GPS-маячки, так что он узнает, если сокровища кому-то достанутся. «Дарить людям приключение значит дарить им что-то, во что они снова смогут поверить. Ну, помимо этой чуши с коронавирусом», — заявил ювелир.