Frenjamin Benklin / Unsplash

В 2018 году, к четырехлетию «Медузы», мы попросили читателей рассказать о том, как наш сайт повлиял на их жизнь. Читатели не подвели — и написали все как есть.

Нас особенно заинтриговала история Владимира. Звучала она вот так: «Зачитавшись очередной новостью, я случайно сел на хомяка… Его жизнь вы точно изменили!». Мы даже вынесли его историю в заголовок материала.

Два года сотрудники «Медузы» вспоминали этого хомяка — интересовались, что с ним стало после неудачного приземления Владимира. Жив ли? Не хромает? Нет ли у него психологической травмы?

В 2020 году эта загадка наконец разрешилась. В июле мы попросили читателей порадовать нас и написать, что хорошего с ними случилось в 2020 году. Не только же про коронавирус и поправки к Конституции писать. Владимир увидел этот материал и снова вышел на связь: «Помните того несчастного хомяка, на которого я случайно сел два года назад? Так вот, он еще жив, прекрасно себя чувствует, грызет свежие ветки яблоньки и передает „Медузе“ привет!».

Ну что тут сказать: ура, ура, ура! 🎉🎉🎉 Спасибо, Владимир. Здоровья (и удачи) вашему хомяку. Мы правда переживали!