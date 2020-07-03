«Ребят, а что это над нами за дыра?» Прогулки по Питеру в невесомости. Премьера клипа группы «Трипинадва» на «Медузе»

Дебютный альбом «Всегда» группы «Трипинадва» из Санкт-Петербурга стал одной из лучших русскоязычных записей прошлого года. К окончанию карантина коллектив выпускает клип на песню «Невесомость» — красивую хулиганскую зарисовку о прогулках по родному городу. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Трипинадва — Невесомость Трипинадва

Аня Литомина

«Трипинадва»

Идея сделать песню про невесомость летала где-то воздухе. И вот эта невесомость зависла во всех смыслах этого слова где-то между задумкой и воплощением. На одну из репетиций мы с Машей, неожиданно для самих себя, принесли свои варианты новой песни. Абсолютно разные, но про одно. Недолго думая, совместили их, превратив одну версию в куплет, а другую в припев. Наслаждайтесь. Осваивайтесь. Зависайте.

Маша Шустрова

«Трипинадва»

Главное, что стоит знать про этот клип — в нем снимаются максимально счастливые люди. Тогда только вышел наш первый клип, к тому же мы вернулись из долгого путешествия, так что сразу ринулись по любимым местам: улицы, бары, гости и забегаловки. Мы и правда пребывали в некой невесомости: еще не здесь, уже не там, и от того интереснее пересматривать результат сейчас, после вынужденного затворничества, которое испытал весь мир. Поэтому смотрите и радуйтесь, счастье не за горами, оно в каждом кадре этого видео.

Лена Грачёва

режиссер, оператор

В этом клипе нет какой-то специальной модности, но сердца нет у вас, если после него вы не захотите купить билет и погнать в Питер. В некотором роде это посвящение двум вещам: моей любви к съемкам измененных состояний сознания (собственных и всех, кто рядом) и фильму «Прогулка». Хотелось, чтобы «Невесомость» девочек была воплощена так, будто вы с друзьями два дня тусили, снимали друг друга в сторис, а потом в памяти эти дни остались таким лоскутным, прыгающим нечто, в которых время шло то быстрее, то медленнее, а сознание периодически нажимало на «Reset».