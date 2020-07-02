Андрея Малахова заметили на московской акции против поправок и заочно записали в оппозицию. Ведущему пришлось объяснять, что он просто шел мимо

Ведущего Андрея Малахова заметили первого июля на акции протеста против поправок к Конституции на Пушкинской площади в Москве. Его фотографию опубликовали в соцсетях «МБХ Медиа».

Многие предположили, что журналист поддержал протестующих, но оказалось, что Малахов просто шел по маршруту из новой аудиопостановки «Пигмалион» по Бернарду Шоу в переработке Михаила Зыгаря и Александра Незлобина. Премьера «Пигмалиона» состоялась в приложении «Мобильный художественный театр». Главные роли в спектакле сыграли Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев. Маршрут этой аудиопрогулки как раз начинается на Пушкинской площади и заканчивается у Большого театра.

«Друзья, меня просто бомбит, — пожаловался Малахов в своих инстаграм-сторис. — Знаете, стоило мне один раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади». Ведущий подчеркнул, что он «вне политики» и тут же оговорился, что проголосовал за поправки к Конституции.

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Если вам не понравились сторис Малахова, посмотрите выпуск программы «Когда все дома» с его участием, в котором ведущего Тимура Кизякова заменили на Пальца из «Детей шпионов».

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