Жительница Минска собрала сотни окурков под своим балконом. И выложила из них пассивно-агрессивное послание

Жительнице Минска по имени Анна надоело, что соседи вечно кидают бычки с балкона. Недавно перед ее домом покосили траву, поэтому окурки стали особенно заметны. Тогда Анна вышла во двор, собрала несколько сотен бычков и выложила под балконами огромную надпись: «Купи пепельницу».

«Пока я собирала окурки, ко мне подошла соседка с третьего этажа и сказала, что у нее едва не сгорел балкон от чьего-то бычка», — рассказала Анна.

Непонятно, поможет ли послание из бычков справиться с проблемой. Возможно, война за двор только началась.