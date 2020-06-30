«Была ваша, стала наша». На здании американского посольства в Москве показали рекламу поправок к Конституции 

Участники арт-группы «Re:ванш» вечером 29 июня спроецировали рекламу поправок к Конституции на здание американского посольства в Москве.

В ролике сперва показали Конституцию РФ и обнимающихся Билла Клинтона и Бориса Ельцина с подписью «1993. Была ваша». Следом показали российских граждан, выступающих за внесение поправок, и надпись «2020. Станет наша!». Ролик закончился лозунгом «Голосуй или проиграешь. Голосуй, чтобы победить» и упоминанием итогового дня голосования.

Re:ванш

«В 1993 году танки Таманской дивизии писали картину из огня и копоти на фасаде Дома Советов, — говорится в заявлении арт-группы „Re:ванш“. — В 2020 году наши световые проекторы использовали здание американского посольства как холст, на котором родилось полотно совсем другого рода. Полотно, дающее понять, что американским „закладкам“ из девяностых годов в Конституции России приходит конец. Россия — уже давно не криптоколония!»

Ранее в декабре 2019 года на фасадах нескольких московских зданий разместили проекции Иосифа Сталина с подписью «Я вернусь». Акцию приурочили к дню его рождения. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов одобрил подобную инициативу и даже назвал ее «инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил», с помощью которой восстанавливали «правду истории».

Yurik Yurik