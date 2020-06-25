Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» разместил на трибунах картонные фигуры своих болельщиков. Среди них оказался Осама бин Ладен

Картонный Осама бин Ладен должен был поддержать английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» на матче с «Фулхэмом» 27 июня, но ему помешали. Дело в том, что «Лидс» предложил фанатам распечатать и разместить на трибунах фотографии их лиц за 25 фунтов стерлингов (примерно 2 150 рублей). Кто-то решил воспользоваться возможностью и вместо своего снимка прислал снимок бывшего лидера террористической организации «Аль-Каеда». В «Лидсе» не обратили на это никакого внимания и распечатали все как есть.

Так бин Ладен оказался на фанатских трибунах среди других картонных болельщиков. На затаившегося бин Ладена обратили внимание в твиттере, в итоге представители «Лидса» извинились, убрали картонную фигуру и пообещали впредь быть внимательнее.

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На матч по регби в Австралии вообще пришли Гитлер и серийный убийца Гарольд Шипман. ¯\_(ツ)_/¯