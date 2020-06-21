Гитару Курта Кобейна продали за рекордные шесть миллионов долларов. На ней он играл на концерте MTV Unplugged

Daniel Leal-Olivas / AFP / Scanpix / LETA

Акустическая гитара модели Martin D-18E, принадлежавшая покойному лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продана на аукционе Julienʼs Auctions в Беверли-Хиллз за 6,01 миллиона долларов.

Именно на этой гитаре музыкант играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году. Запись выступления была издана после смерти Кобейна под названием «Unplugged in New York». Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен.

По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд цены гитары. Ранее самой дорогой гитарой считалась модель черного стратокастера от Fender, на которой Дэвид Гилмор из Pink Floyd играл во время записи альбома «Dark Side of the Moon». В 2019 году ее продали на аукционе Christieʼs за 3,95 миллиона долларов.

Покупателем гитары Курта Кобейна стал основатель австралийской компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман. Он пообещал, что гитара будет регулярно демонстрироваться на различных выставках по всему миру, а все доходы от этого будут передаваться на благотворительность.

Отличный повод пересмотреть лучшие номера «Unplugged in New York»! Целиком концерт смотрите здесь.

Nirvana — About A Girl (Live On MTV Unplugged, 1993 / Unedited) NirvanaVEVO

Nirvana — The Man Who Sold The World (MTV Unplugged) NirvanaVEVO

Nirvana — Where Did You Sleep Last Night (Live On MTV Unplugged Unedited) NirvanaVEVO