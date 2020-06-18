«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему». Пользователи твиттера (буквами) реагируют на появление голосовых твитов

Twitter запустил новую функцию — возможность публиковать твиты в виде . Однако большинство русскоязычных пользователей (как часто бывает) нововведение не оценили. Одни возмутились тем, что голосовые твиты доступны только тем, кто пользуется iOS (и то не всем), другие просто сочли новую функцию бесполезной.

Некоторые даже посчитали голосовые твиты предательством.

Многие пожаловались на то, что сервис их не понимает, ведь они до сих пор напрасно ждут возможности редактировать твиты.

Некоторым очень хотелось бы пожаловаться на новую функцию, но они не могут, так как на их устройствах голосовые твиты пока не работают:

А кого-то просто раздражают голосовые сообщения на любых платформах:

Большинство пользователей выразили возмущение голосовыми твитами привычными текстовыми сообщениями. Однако политик Алексей Навальный, у которого функция уже заработала, сделал это в формате аудио. Кстати, он тоже не любит слушать голосовые сообщения.

Впрочем, оптимисты уже придумали, как будут пользоваться новой функцией: