Жительница Лондона обнаружила под обоями надпись из прошлого века. Это оказался ценный совет!

Не зря говорят, что дома и стены помогают — они даже могут дать полезный совет. Подтверждение тому — история Шарлотты Моррисон из Лондона, решившей переклеить обои в одной из комнат. Отдирая старые обои со стены, она увидела послание из прошлого, которое скрывалось за ними больше 20 лет.

Надпись на стене гласила: «Если вам когда-нибудь понадобится поменять в этой комнате обои, вам нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку. Мне этого не хватило (что меня очень выбесило)». Сообщение было подписано лаконично: «Джон, 21 декабря 1997 года».

Шарлотта рассказала, что после ее поста в фейсбуке ей написал родственник того самого Джона. Оказалось, что у самого автора послания на стене нет странички в соцсети.

«Джон ненавидит соцсети, поэтому вместо статусов он пишет послания😂👏🏼. Я передала его родственнику, что в соцсетях Джона считают легендой», — сообщила Шарлотта в новом посте в фейсбуке.