После карантина в Аргентине открылись бары, но не храмы. Пастор евангельской церкви придумал, как провести службу: разносить Библии вместо коктейлей

Пастор евангельской церкви в аргентинском Сан Лоренцо в провинции Санта Фе нашел необычный способ провести богослужение, не нарушая при этом карантинные меры, введенные в стране в связи с эпидемией коронавируса.

В Аргентине сейчас регистрируется несколько сотен случаев инфекции в день, и религиозные мероприятия, в которых принимают участие больше 10 человек, запрещены. Однако при этом в стране работают магазины и бары — пастор Даниэль Катаннео, возмущенный этим обстоятельством, решил воспользоваться ситуацией и временно преобразовал храм в «бар богослужения», переодевшись вместо сутаны в костюм официанта.

«Мы стоим сегодня здесь в таком виде, с подносами в руках, поскольку это единственный способ, каким мы можем сейчас служить Богу. Поэтому помимо телятины в панировке, отправляющейся сейчас на столик номер четыре, мы раздаем здесь Слово Божье ко всем народам» — начал Катаннео проповедь перед паствой, сидящей за столиками «бывшего» храма. Помощники пастора при этом разносили между столиками экземпляры Библии.

Бары в столице Аргентины получили разрешение открыться с 7 утра до 23 вечера в понедельник, 8 июня, при этом они должны уменьшить заполняемость до трети от докарантинной величины. Кроме того, управляющие должны будут вести реестр своих посетителей для того, чтобы упростить отслеживание больных в том случае, если кто-то из них впоследствии окажется положительным в тесте на коронавирус.

Помимо «бара-храма», Катаннео рассматривает и другие варианты проведения богослужений в рамках ограничений карантина. Аргентинский журналист Пабло Гато Гавира рассказал о желании пастора устроить на территории прилежащей к храмовому кладбищу аналог кинотеатра под открытым небом, в котором прихожане могли бы участвовать в службе, находясь при этом в собственных автомобилях.