В Швейцарии восьмилетнего мальчика на 12 лет внесли в базу данных полиции. Он пришел в магазин с ненастоящими деньгами ¯\_(ツ)_/¯

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Полиция Швейцарии внесла в свою базу данных сведения о 8-летнем мальчике после того, как он спросил в деревенском магазине, может ли расплатиться игрушечными деньгами. Данные о ребенке, чье имя не разглашается, будут содержаться в базе до мая 2032 года, пока ему не исполнится 21 год, сообщает швейцарская газета Basler Zeitung.

В апреле мальчик, его 10-летний брат и их соседка, чей возраст не приводится, пришли в магазин Volg, расположенный в коммуне Дигтен в кантоне Базель-Ланд. Младший из детей спросил у продавца, может ли он расплатиться китайскими ритуальными деньгами. Это ненастоящие банкноты, которые сжигают на похоронах ради счастливой загробной жизни. «Игрушечными» их в своем отчете назвал полицейский, который проводил расследование из-за случившегося.

При себе у мальчика была купюра евро, напечатанная на обычной бумаге, но с китайскими иероглифами. Сотрудники магазина сразу поняли, что деньги ненастоящие, и решили обратиться в полицию. В итоге спустя месяц, 29 мая, в дом родителей мальчика пришел сотрудник полиции. Он рассказал, что полиция узнала о том, что ребенок пытался расплатиться ненастоящими деньгами, поэтому начала расследование.

Во время осмотра дома у детей нашли еще несколько игрушечных купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 евро на общую сумму 255 евро. Полицейский изъял банкноты, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, сказано в отчете полиции. Также он опросил мальчика и его брата без присутствия адвокатов и сделал их фотографии.

Магазин Volg извинился за случившееся. Там отметили, что сотрудники не подумали, что детям можно сделать замечание вместо того, чтобы вызывать полицию. Ни у кого из сотрудников нет детей, объяснил менеджер магазина.