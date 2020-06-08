Американский ютьюбер MrBeast, он же Джимми Дональдсон, устроил соревнование по строительству башен из лего. На первый взгляд все просто: есть гора гигантских кубиков, специальные механические подъемники и две команды по четыре человека. Участникам нужно за 12 часов построить лего-башню — она должна быть выше, чем у конкурентов. Победители получат 50 тысяч долларов.

И вот соревнование началось! Игрокам время от времени предлагали уничтожить чужие постройки. Например, швырять в них мячи для боулинга или бить молотком. Соревнования по строительству башни шли целый день. В итоге обе команды построили девятиметровые башни. Победитель обошел соперников примерно на 2,5 сантиметра. И теперь самое удивительное: под конец видео эти башни так и не разрушили.

MrBeast