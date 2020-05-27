В Санкт-Петербурге так много исторических зданий! А благодаря интерактивной карте «how-old-is-this.house» можно узнать, кто и когда их построил

Картограф Никита Славин запустил интерактивную карту Санкт-Петербурга под названием «how-old-is-this.house». В этой карте отмечено более 55 тысяч зданий — при нажатии можно увидеть фотографии, а также узнать год постройки, архитектурный стиль здания и имя архитектора.

Карта совершенно бесплатна, но при желании можно заказать ее печатную версию с кратким графиком распределения зданий по возрасту. Вот здесь Славин подробно рассказывает о процессе работы над «how-old-is-this.house».