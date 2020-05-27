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Чумной Доктор бегает по Санкт-Петербургу и сжигает преступников: вышел первый трейлер полнометражного фильма о супергерое майоре Громе
Источник: Meduza
Студия Bubble Studios выпустила первый трейлер супергеройского боевика Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор». Это экранизация серии комиксов, которая выходит в России с 2012 года.
Главный герой картины, майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский), пытается схватить злодея по прозвищу Чумной Доктор. Доктор заявляет, что Санкт-Петербург «болен чумой беззакония». Злодей бегает по городу с огнеметами и убивает преступников, которые когда-то избежали наказания.
Помимо Жизневского в фильме снялись Любовь Аксенова («Салют-7») и Алексей Маклаков («Солдаты»).
Выход «Чумного Доктора» намечен на 2021 год.
А пока можно посмотреть короткометражный фильм о майоре Громе.