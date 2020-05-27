Чумной Доктор бегает по Санкт-Петербургу и сжигает преступников: вышел первый трейлер полнометражного фильма о супергерое майоре Громе

Студия Bubble Studios выпустила первый трейлер супергеройского боевика Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор». Это экранизация серии комиксов, которая выходит в России с 2012 года.

Bubble Comics

Главный герой картины, майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский), пытается схватить злодея по прозвищу Чумной Доктор. Доктор заявляет, что Санкт-Петербург «болен чумой беззакония». Злодей бегает по городу с огнеметами и убивает преступников, которые когда-то избежали наказания.

Помимо Жизневского в фильме снялись Любовь Аксенова («Салют-7») и Алексей Маклаков («Солдаты»).

Выход «Чумного Доктора» намечен на 2021 год.

А пока можно посмотреть короткометражный фильм о майоре Громе.

Bubble Comics