Австралийский Национальный архив фото- и аудиодокументов опубликовал 22-секундную съемку вымершего сумчатого волка. На видео волк по кличке Бенджамин расхаживает по клетке в зоопарке города Хобарт в штате Тасмания. Видео с Бенджамином — фрагмент фильма о путешествиях «Тасмания — волшебная страна» (1935 год). Предполагается, что его автор — австралийский режиссер Сидни Кук. Точно утверждать этого нельзя, так как в уцелевшей копии фильма нет титров.

NFSA Films

Всего существует меньше дюжины записей с участием сумчатых волков — их общий хронометраж составляет чуть более трех минут. Поэтому каждая обнаруженная запись представляет особую ценность.

Вероятно, видео с Бенджамином — одна из последних когда-либо сделанных записей с участием сумчатого волка. Последний известный представитель этого вида жил в частном зоопарке в Хобарте и умер от старости 7 сентября 1936 года.