А какое у вас последнее нормальное фото? Ну в смысле сделанное еще до карантина! Присылайте его нам — опубликуем в сториз «Медузы»
Британская журналистка Робин Винтер попросила в твиттере прислать ей «последнюю нормальную фотографию», сделанную еще до коронавируса и последовавшего карантина. На это ее вдохновил материал «Би-би-си» с аналогичным предложением. В итоге во флешмобе с хэштегом #lastnormalphoto поучаствовали десятки тысяч людей со всего мира, в том числе Моника Левински и Патрик Стюарт.
Снимки — самые разные: последние селфи с близкими людьми (с которыми пришлось расстаться из-за карантина), фотографии булочек в самолете, панорамы оживленных улиц. В общем, самые обычные фотографии, которые сейчас, после двух месяцев безвылазного сидения дома, кажутся чем-то особенным. Потому что на этих снимках люди жмут друг другу руки, собираются толпами в барах и кафе — и ничего не боятся!
А теперь самое важное!
Мы хотим, чтобы вы вспомнили нормальную жизнь вместе с нами. Вот что для этого нужно:
- найдите последний снимок, сделанный до карантина
- зайдите в наш инстаграм, посмотрите в сториз
- опубликуйте свой снимок в сториз и тегните нас — @meduzapro
- добавьте какую-нибудь подпись для контекста (но можно обойтись и без нее).
Лучшие фото мы публикуем в сториз «Медузы». Спешите, нам уже не терпится на все это посмотреть!