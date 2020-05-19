Британская журналистка Робин Винтер попросила в твиттере прислать ей «последнюю нормальную фотографию», сделанную еще до коронавируса и последовавшего карантина. На это ее вдохновил материал «Би-би-си» с аналогичным предложением. В итоге во флешмобе с хэштегом #lastnormalphoto поучаствовали десятки тысяч людей со всего мира, в том числе Моника Левински и Патрик Стюарт.

Снимки — самые разные: последние селфи с близкими людьми (с которыми пришлось расстаться из-за карантина), фотографии булочек в самолете, панорамы оживленных улиц. В общем, самые обычные фотографии, которые сейчас, после двух месяцев безвылазного сидения дома, кажутся чем-то особенным. Потому что на этих снимках люди жмут друг другу руки, собираются толпами в барах и кафе — и ничего не боятся!

А теперь самое важное!

Мы хотим, чтобы вы вспомнили нормальную жизнь вместе с нами. Вот что для этого нужно:

найдите последний снимок, сделанный до карантина

зайдите в наш инстаграм, посмотрите в сториз

опубликуйте свой снимок в сториз и тегните нас — @meduzapro

добавьте какую-нибудь подпись для контекста (но можно обойтись и без нее).

Лучшие фото мы публикуем в сториз «Медузы». Спешите, нам уже не терпится на все это посмотреть!