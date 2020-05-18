Дано: нужно окропить святой водой прихожан и соблюсти дистанцию в два метра. Как быть? Конечно, хватать водный пистолет!

Священник из Детройта Тим Пелк на Пасху опрыскивал прихожан из водного пистолета, заряженного святой водой. Таким образом он хотел и соблюсти традиции, и не нарушить правила безопасности, действующие во время пандемии коронавируса. Сам Пелк носил маску и щиток, прихожане же подъезжали к нему на машинах, открывали окна и получали свое благословение.

Служба с использованием водного пистолета прошла еще в середине апреля, но внимание на фотографии Пелка обратили лишь месяц спустя. Снимки священника попали в твиттер и Reddit, а издание BuzzFeed News взяло у него интервью. Пелк рассказал, что хотел повеселить прихожан, приунывших из-за коронавируса. Священник не ожидал, что фотографии станут такими популярными.

Пелк уже стал героем многочисленных фотожаб — его даже поместили на постер вестерна «Хороший, плохой, злой».

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